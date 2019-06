In den letzten fünf Jahren stieg die Hühnereier-Produktion in der Schweiz um 20 Prozent. Und weil auch mehr Poulet gegessen wurde, ging der Fleischkonsum insgesamt trotz Reduktion des Bestands an Schlachtrindern und -schweinen nicht zurück. (Symbolbild)

Keystone/GAETAN BALLY

(sda-ats)