Dieser Inhalt wurde am 4. August 2018 18:45 publiziert 04. August 2018 - 18:45

Am Piz Segnas oberhalb von Flims in Graubünden ist am Samstagnachmittag ein mehrplätziges Flugzeug abgestürzt. Anita Senti von der Kapo Graubünden bestätigte gegenüber Keystone-SDA Berichte verschiedener Medien. Angaben zu möglichen Opfern machte die Polizei nicht.

