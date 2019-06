Dieser Inhalt wurde am 13. Juni 2019 11:46 publiziert

In einer Wohnung des Alters-Wohnzentrums Tertianum in Bellinzona hat es gebrannt. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Bei einem Brand im Wohn- und Pflegezentrum Tertianum in Bellinzona ist am frühen Donnerstagmorgen eine 67-jährige Bewohnerin lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer war aus noch nicht bekannten Gründen in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen.

Rund 30 Personen mussten aus Sicherheitsgründen aus dem Gebäude evakuiert werden, wie die Tessiner Kantonspolizei am Vormittag mitteilte. Die Mieterin des Appartements erlitt lebensgefährliche Brandverletzungen. Sie wurde in ein Spital gebracht.

