Ein schlechtes Omen für die Eishockey-WM in der Schweiz? Der Eishockey-Weltverband IIHF sagt aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus die A-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada ab.

Das Turnier, das vom 31. März bis 10. April in Halifax und Truro hätte stattfinden sollen, wird in einem Jahr gleichenorts nachgeholt. Dies muss allerdings noch vom Kongress genehmigt werden.

"Wir bedauern es sehr, dass wir diese Massnahme ergreifen müssen", sagte IIHF-Präsident René Fasel. Der Entscheid sei aufgrund von Sicherheitsbedenken und zum Wohle von Spielerinnen, Offiziellen und Zuschauern getroffen worden, so der Freiburger weiter. Bereits 2003 wurde die Frauen-WM wegen des SARS-Virus in China abgesagt.

Laut Fasel wird sich die Verschiebung der WM 2020 auch auf die Planung der olympischen Qualifikationsturniere der Frauen auswirken. Das Schweizer Nationalteam war als Nummer 5 der Welt in der Gruppe A mit den Top-5-Teams eingeteilt.

Auch die Durchführung der Männer-WM in der Schweiz steht wegen der Coronavirus-Epidemie in der Schwebe. Der IIHF-Council will bis Mitte April entscheiden, ob die Titelkämpfe wie geplant vom 8. bis 24. Mai in Zürich und Lausanne ausgetragen werden können.

