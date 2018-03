Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 25. Februar 2018 18:31 publiziert 25. Februar 2018 - 18:31

Dem neuen FCZ-Trainer Ludovic Magnin ist beim Debüt kein Sieg vergönnt. Im ersten Derby dieser Woche und dem 249. gegen die Grasshoppers insgesamt unterliegt der FC Zürich knapp mit 0:1.

Magnin hatte seine Mannschaft gegenüber dem letzten FCZ-Heimspiel gegen den FC Luzern (1:1) auf fünf Positionen verändert. Die bemerkenswerteste Änderung gab es auf der Goalieposition: Yanick Brecher erhielt das Vertrauen auf Kosten von Andris Vanins.

Nach dem Schlusspfiff bedauerte Magnin die verpassten Möglichkeiten seines Teams im ersten Durchgang. Raphael Dwamena vergab die erste Chance in der 10. Minute nach einer Hereingabe von Pa Modou, als der starke GC-Goalie Heinz Lindner reflexschnell in Corner klärte. Noch besser war die Parade Lindners in der 20. Minute nach einem Kopfball von Michael Frey, den er mit toller Reaktion noch über die Latte lenken konnte.

Weitere Torszenen gab es von beiden Teams nicht zu sehen. Ausser natürlich der spielentscheidenden Aktion schon in der 16. Minute, als Jeffrén nach schönem Durchspiel mit Rifet Kapic auch noch FCZ-Verteidiger Rasmus Thelander aussteigen liess und danach gekonnt und präzise in die weite Torecke traf.

Die versuchte Aufholjagd des FCZ wurde in der zweiten Halbzeit zusätzlich gebremst, weil Cédric Brunner in der 71. Minute nach einem unnötigen Foul an der Aussenlinie die Gelb-Rote Karte gezeigt erhielt. In Überzahl brachten die effizienten Grasshoppers den knappen Vorsprung relativ souverän über die Distanz. Auch wenn es in der Schlussphase sehr hektisch zuging und die Partie von vielen Gehässigkeiten und Fouls geprägt war. Frey hätte sich nicht beklagen dürfen, wenn er nach einem rüden Einsteigen ebenfalls vom Platz gestellt worden wäre.

Grasshoppers - Zürich 1:0 (1:0)

12'300 Zuschauer. - SR Schärer. - Tor: 16. Jeffrén (Kapic) 1:0.

Grasshoppers: Lindner; Arigoni (46. Lavanchy), Bergström, Rhyner, Doumbia; Lika, Bajrami (10. Sukacev, 81. Taipi); Kapic, Jeffrén, Pusic; Djuricin.

Zürich: Brecher; Thelander, Bangura, Brunner; Rüegg (87. Winter), Palsson, Aliu, Pa Modou; Rodriguez (61. Marchesano); Frey, Dwamena (69. Rohner).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Basic (gesperrt), Andersen, Avdijaj, Cvetkovic und Sainsbury (alle verletzt). Bajrami verletzt ausgeschieden. Zürich ohne Alesevic, Nef, Maouche, Kempter, Schönbächler und Sarr (alle verletzt). 71. Gelb-Rote Karte gegen Brunner (Foul). Verwarnungen: 17. Brunner (Foul), 28. Lika (Foul), 78. Palsson (Foul), 81. Frey (Foul), 85. Djuricin (Foul), 86. Rohner (Foul).

Neuer Inhalt Horizontal Line