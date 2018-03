Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

18. Februar 2018

Individuelle Abwehrfehler hätten dem FC Zürich gegen Luzern beinahe eine weitere Heimniederlage beschert. Raphael Dwamena sichert den Zürchern mit dem 1:1 immerhin noch einen Punktgewinn.

Sieben Mal in Folge hatten die Zürcher im eigenen Stadion gegen die Innerschweizer verloren. Auch am Sonntag sah es lange nach einer erneuten Heimniederlage aus. Die Luzerner spielten eine starke erste Halbzeit und hätten zur Pause 2:0 vorne liegen können. Christian Schneuwly brachte die Gäste in der 28. Minute mit der ersten Torchance und nach einem schweren Abwehrfehler von Goalie Andris Vanins in Führung. Vanins verhinderte dann aber unmittelbar vor dem Pausenpfiff nach einem weiteren Abwehrfehler von Victor Palsson gegen den alleine anstürmenden Tomi Juric den Führungsausbau der Gäste.

Die Zürcher vermochten sich im zweiten Umgang zu steigern. Sie brachten etwas mehr Druck ins Spiel, während die Gäste merklich abbauten. Luzern vermochte den Schwung der Führung und der beiden Startsiege nicht aufrecht zu erhalten. Trotzdem aber hätten ihnen weitere Abwehrschnitzer des Gastgebers in die Karten spielen können. Vanins parierte in der 49. Minute einen Schuss von Francisco Rodriguez. Der gleiche Rodriguez besass in der 76. Minute die Chance zum Siegtreffer der Gäste. Nach einem Fehler von Rasmus Thelander lief der Luzerner alleine auf Vanins zu, zögerte jedoch zu lange mit der Schussabgabe, so dass Thelander im letzten Moment den Ball noch am Pfosten vorbei lenken konnte.

So blieb es beim letztlich nicht ungerechten 1:1. Dwamena hatte den Ausgleich nach einer Stunde mit der einzigen Torchance der Zürcher mit dem Kopf bewerkstelligt.

Telegramm

Zürich - Luzern 1:1 (0:1)

8273 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tore: 28. Schneuwly (Juric) 0:1. 60. Dwamena (Marchesano) 1:1.

Zürich: Vanins; Nef (80. Bangura) , Palsson, Thelander; Sarr; Winter, Marchesano (70. Rexhepi), Rodriguez, Pa Modou; Frey, Dwamena (86. Odey) .

Luzern: Omlin; Grether, Knezevic, Schulz, Lustenberger; Voca, Kryeziu; Schneuwly (87. Custodio), Gvilia (67. Cirkovic), Rodriguez (78. Demhasaj); Juric.

Bemerkungen: Zürich ohne Rüegg (gesperrt), Alesevic, Kempter, Maouche und Schönbächler (alle verletzt). Luzern ohne Kutesa, Schindelholz, Schwegler, Sidler (alle verletzt) sowie Alves und Arnold (beide rekonvaleszent). Verwarnungen: 12. Juric (Foul), 15. Schulz (Foul), 44. Frey (Reklamieren), 49. Lustenberger (Schwalbe), 54. Nef (Foul), 93. Demhasaj (Unsportlichkeit).

