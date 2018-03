Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 2. März 2018 17:38 publiziert 02. März 2018 - 17:38

Der Lausanne HC verstärkt sich bis Ende Saison mit dem tschechischen Goalie Jakub Stepanek.

Der 31-Jährige soll in erster Linie bereitstehen, falls einer der beiden Stammgoalies Sandro Zurkirchen oder Cristobal Huet ausfallen sollte.

Stepanek spielte in dieser Saison für Slovan Bratislava in der KHL und kam in 37 Spielen auf eine respektable Abwehrquote von 91,5 Prozent. 2016 wurde Stepanek mit dem SC Bern Schweizer Meister, 2010 mit Tschechien Weltmeister (ohne zum Einsatz zu kommen).

