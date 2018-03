Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

16. Februar 2018 - 05:27

Michela Moioli holt im Boardercross der Frauen die Goldmedaille und krönt damit ihre starke Saison. Die Schweizerinnen enttäuschen und scheiden in den Viertelfinals aus.

Nach zweimal Bronze an den Weltmeisterschaften 2015 und 2017 gelang Moioli mit einem souveränen Lauf im Final endlich der Sprung aufs oberste Podest an einem Grossanlass. Die vierfache Weltcupsiegerin in dieser Saison übernahm nach rund der Hälfte des attraktiven Kurses im Phoenix Snow Park in Bokwang die Führung und verteidigte diese ohne grössere Probleme bis ins Ziel.

Für die grosse Überraschung sorgte Julia Pereira de Sousa Mabileau. Die erst 16-jährige Französin sicherte sich in einem spektakulären Finish die Silbermedaille, Bronze ging an Eva Samkova, die Olympiasiegerin von Sotschi. Die Amerikanerin Lindsey Jacobellis, berühmt geworden durch ihren Sturz 2006 in Turin kurz vor dem Ziel, ging als Vierte leer aus.

Ohne Chancen auf eine Medaille waren die Schweizer Starterinnen. Simona Meiler, Alexandra Hasler und Lara Casanova scheiterten alle in den Viertelfinals. Bereits nach dem Start lagen alle drei in ihren Läufen im Hintertreffen, Meiler und Casanova vergaben ihre Chance auf die Halbfinal-Qualifikation mit einem Sturz jeweils endgültig.

