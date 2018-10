Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 13. Oktober 2018 09:22 publiziert 13. Oktober 2018 - 09:22

Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge sind am Freitagnachmittag in Hölstein BL drei Menschen verletzt worden. Sie mussten alle hospitalisiert werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge sind am Freitagnachmittag in Hölstein BL drei Menschen verletzt worden. Sie mussten alle hospitalisiert werden. An den Autos entstand Totalschaden.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 89-jähriger Lenker in Richtung Hölstein, als er bei einer Verzweigung ein anderes Auto übersah. In der Folge stiessen die beiden Fahrzeuge zusammen, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte.

Der 89-Jähriger wurde verletzt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto geborgen werden. Auch die 77-jährige Lenkerin des zweiten Fahrzeugs und ihr 78-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Wahlen Schweiz 2019 Vier Personen an einem Gerät auf dem Fitness-Parcours im Wald Schweizer Parlamentswahlen 2019: Sorge ums Klima stösst Grüne in die Favoritenrolle. > Mehr erfahren.