Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag auf dem Baustellenareal der Kantonsschule in Olten SO einen Arbeitskarren in Gang gesetzt: Als sie mit diesem danach auf dem Areal etwas herumfuhren, kippte das Gerät auf die rechte Seite und wurde stark beschädigt.

Der Eigentümer des Arbeitskarrens hat eine Anzeige erstattet, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Er hat zudem eine Belohnung von 1000 Franken ausgesetzt.

