Dieser Inhalt wurde am 12. Oktober 2019 16:00 publiziert

Irland erreicht dank eines 47:5-Kantersiegs gegen Samoa als siebtes Team die Viertelfinals der Rugby-WM.

Den letzten Platz machen am Sonntag der Gastgeber Japan und Schottland unter sich aus - sofern Taifun Hagibis dies zulässt. Die Partie ist in Yokohama, unweit von Tokio, angesetzt, das am Samstag vom Taifun mit voller Stärke getroffen wurde. Irland - Samoa fand hingegen im Süden des Landes statt.

Japan weist aktuell vier Punkte Vorsprung auf Schottland auf. Um erstmals in seiner Geschichte in die WM-Viertelfinals vorzustossen, dürfen die "Brave Blossoms" (tapfere Kirschblüten) nicht mit mehr als sieben Punkten Differenz verlieren. Sollte die Partie abgesagt werden, wird sie gemäss Reglement als Unentschieden gewertet. Dann wäre Japan vor dem punktgleichen Irland Gruppensieger und würde im Viertelfinal auf Südafrika statt die Weltnummer 1 Neuseeland treffen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!