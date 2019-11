Dieser Inhalt wurde am 10. November 2019 11:52 publiziert

Marco Reus fällt für die Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft aus. Der Captain von Borussia Dortmund muss wegen Problemen am Sprunggelenk aussetzen.

Er werde "in Dortmund mit der medizinischen Abteilung des BVB an seiner Gesundung arbeiten", liess Reus am Tag nach der 0:4-Niederlage bei Bayern München dem Bundestrainer Joachim Löw ausrichten.

Deutschland trifft am Samstag in der EM-Qualifikation zuhause auf Weissrussland, drei Tage später folgt zum Abschluss das Heimspiel gegen Nordirland.

Neuer Inhalt Horizontal Line