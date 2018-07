Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 30. Juli 2018 18:44 publiziert 30. Juli 2018 - 18:44

Der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson liefert ein Beispiel für die Unberechenbarkeit des Golfsports ab. Eine Woche nach dem schwachen Auftritt am British Open gewinnt er das Canadian Open.

Am British Open im schottischen Carnoustie mit einem miserablen Ergebnis nach zwei Runden ausgeschieden, zeigte sich der 34-jährige Amerikaner an dem zur US PGA Tour zählenden und mit 5,8 Millionen dotierten Turnier in Oakville in der kanadischen Provinz Ontario in einer hervorragenden Verfassung. Er startete als Co-Leader in den Schlusstag und distanzierte die Konkurrenz dank einer 66er-Runde (6 unter Par) um sieben und mehr Schläge.

Für Johnson war es der dritte Sieg in dieser Saison und der insgesamt 19. auf dem amerikanischen Circuit. An der US PGA Championship in St. Louis im Bundesstaat Missouri erhält er ab dem 9. August seine letzte Gelegenheit in diesem Jahr, endlich auch wieder an einem der vier Majorturniere aufzutrumpfen.

