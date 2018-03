Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 2. März 2018 16:45 publiziert 02. März 2018 - 16:45

Luganos Verteidiger Julien Vauclair denkt noch nicht an Rücktritt. Der 38-Jährige unterschreibt bei den Bianconeri einen neuen Vertrag für die kommende Saison.

Der Jurassier wird seine 18. Saison mit den Tessinern bestreiten. In 842 Ligaspielen erzielte Vauclair 277 Skorerpunkte (110 Tore, 167 Assists). Er nahm am zwölf Weltmeisterschaften (Silbermedaille 2013 in Stockholm) und drei Olympischen Spielen teil.

