Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 10. März 2018 11:43 publiziert 10. März 2018 - 11:43

Eine 65-jährige Lenkerin ist mit ihrem Auto am späten Freitagabend auf der Autobahn A2 in Sempach in ein Fahrzeug geprallt, das nach einem Selbstunfall vor ihr auf dem Dach lag. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 23.40 Uhr, wie die Luzerner Polizei am Samstag mitteilte. Das Auto eines 21-jährigen Lenkers in Begleitung eines Mitfahrers kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Strassenböschung und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn der Autobahn A2 liegen.

Minuten später fuhr eine Lenkerin mit ihrem Auto gegen das bereits auf dem Dach liegende Unfallfahrzeug, überschlug sich und kam ebenfalls auf dem Dach liegend zur Endlage. Drei Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt und mit zwei Ambulanzen und einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Neuer Inhalt Horizontal Line