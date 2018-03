Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 21. Februar 2018 22:14 publiziert 21. Februar 2018 - 22:14

Im Industriegebiet in Rothrist AG ist am späten Mittwochnachmittag ein grosser Brand ausgebrochen.

In Rothrist AG ist am späten Mittwochnachmittag in der Nähe des Bahnhofs eine Lagerhalle in Brand geraten. Videoaufnahmen zeigten, wie neben der Strebelwerk AG zwischen Bahnlinie und Strasse eine schwarze Rauchsäule aufstieg. Zudem loderten Flammen in die Höhe.

Der Fernsehsender Tele M1 berichtete mit Verweis auf die Kantonspolizei Aargau, dass zuvor ein Auto in Brand geraten sei. Dieses sei vor einer Lagerhalle parkiert gewesen, auf welche das Feuer anschliessend übergegriffen hat.

In der Halle seien offenbar viele Pneus gelagert gewesen, sagte ein Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau im Beitrag des Fernsehsenders. Das sehe man an der schwarzen Rauchsäule. Die Halle hätte daraufhin komplett zu brennen begonnen.

Diverse Feuerwehren seien im Einsatz gewesen. Sie hätten versucht, das angrenzende Gebäude vor einem Übergreifen des Feuers zu schützen. Dies ist gemäss dem Fernsehbeitrag noch am Mittwochabend gelungen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Gemäss dem Sprecher hatte zuvor ein Mann am Auto gearbeitet. Dieser sei nach ersten Erkenntnissen verletzt worden. Für direkte Auskünfte war die Kantonspolizei Aargau nicht erreichbar.

Neuer Inhalt Horizontal Line