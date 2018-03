Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 15. Februar 2018 17:38 publiziert 15. Februar 2018 - 17:38

Der Fahrer dieses Unfallautos in Dierikon will einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen sein.

Endstation Vorgarten: Ein Lenker ist am Donnerstagnachmittag in Dierikon mit seinem Auto in eine Hausfassade geprallt. Der Mann gab an, zuvor einem entgegenkommenden Auto ausgewichen zu sein. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.45 Uhr auf der Rigistrasse, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Unmittelbar vor einem Haus soll ihm gemäss seinen Aussagen ein heller Personenwagen entgegen gekommen sein. Beim Ausweichmanöver prallte er erst gegen einen Steinpoller und anschliessend ins Haus.

Der unbekannte Lenker des entgegenkommenden Personenwagens sei weitergefahren. Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Franken betragen.

Neuer Inhalt Horizontal Line