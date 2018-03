Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

12. Februar 2018

Wegen einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe ist der Londoner City Airport geschlossen worden. Die nicht detonierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten im Schlamm der Themse im Osten der britischen Hauptstadt entdeckt worden.

"Alle Flüge am Montag in die und aus der Stadt sind gestrichen", sagte Flughafenchef Robert Sinclair. Die etwa 16'000 betroffenen Fluggäste sollten Kontakt mit ihren Airlines aufnehmen. Darunter waren viele Tottenham-Fussballfans, die das Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin am Dienstag in Italien sehen wollten.

Nach Angaben von Scotland Yard kann die Bombe wegen der Gezeiten höchstwahrscheinlich erst am Dienstagmorgen geborgen werden. Die Polizei errichtete eine Sperrzone rund um den Fundort und evakuierte Gebäude. Etliche Bewohner weigerten sich allerdings zunächst, ihre Wohnungen in den Docklands zu verlassen. Der Bahnverkehr wurde teilweise unterbrochen.

Der City Airport ist im Vergleich zu den anderen Londoner Flughäfen wie Heathrow und Stansted zwar klein, aber wegen seiner zentralen Lage vor allem bei Geschäftsreisenden sehr beliebt. Im vergangenen Jahr hatte er Statistiken zufolge etwa 4,5 Millionen Passagiere.

