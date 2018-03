Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 15. März 2014 20:24 publiziert 15. März 2014 - 20:24

Fussball - Nach neun Spielen in Folge ohne Sieg kommt Borussia Mönchengladbach in der 25. Bundesliga-Runde wieder zu einem Vollerfolg. Das Team von Coach Lucien Favre gewinnt in Dortmund mit 2:1.

Raffael (31.) und Kruse (40.) brachten die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung. Nach einer gelb-roten Karte gegen Gladbachs Nordtveit (69.) kam Dortmund durch den eingewechselten Jojic zum Anschlusstreffer (78.), doch die Fohlen retteten den Vorsprung über die Zeit. In der hitzigen Schlussphase musste BVB-Trainer Jürgen Klopp auch noch auf die Tribüne - er hatte sich in der Nachspielzeit zu vehement über eine Schiedsrichterentscheidung beschwert.

Bayern München feierte am Samstagabend einen 2:1-Erfolg über Bayer Leverkusen. Der Titelverteidiger baute seinen Vorsprung auf Dortmund auf 23 Punkte aus. Leisten sich der BVB und der Dritte Schalke am kommenden Wochenende Ausrutscher, könnten die Bayern mit einem Sieg in Mainz den frühesten Titel der Vereinsgeschichte perfekt machen. Mario Mandzukic (44.) mit seinem 17. Treffer und Bastian Schweinsteiger (52.) erzielten die Tore für die Münchner. Für Leverkusen traf Stefan Kiessling.

Huub Stevens musste bei seinem Einstand als Coach des VfB Stuttgart mit einem 1:1 bei Werder Bremen zufrieden sein. Damit blieben die Schwaben zum zehnten Mal nacheinander sieglos. Georg Niedermeier brachte die Gäste in Führung (55.), Aaron Hunt (79.) glich für Werder per Freistoss aus.

Eintracht Braunschweig ist nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg weiterhin Tabellenletzter. Für die Eintracht traf Karim Bellarabi (48.). Für Wolfsburg hatte Luiz Gustavo (36.) die Führung erzielt. Hoffenheim verlor trotz 2:0-Führung mit 2:4 gegen Mainz. Hannover (3:0 bei Hertha BSC) entledigte sich neun Runden vor Saisonende wohl endgültig aller Abstiegssorgen.

Telegramme: Bayern München - Bayer Leverkusen 2:1 (1:0). - 71'000 Zuschauer. - Tore: 44. Mandzukic 1:0. 52. Schweinsteiger 2:0. 91. Kiessling 2:1. - Bemerkung: Bayern München mit Shaqiri (ab 75.), Bayer Leverkusen mit Derdiyok (ab 80.).

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:2). - 80'645 Zuschauer. - Tore: 31. Rafael 0:1. 40. Kruse 0:2. 77. Jojic 1:2. - Bemerkungen: Mönchengladbach ohne Xhaka (krank). 69. Gelb-Rote Karte gegen Nordtveit (Mönchengladbach).

Werder Bremen - VfB Stuttgart 1:1 (0:0). - 42'000 Zuschauer. - Tore: 55. Niedermeier 1:1. 79. Hunt 1:1. - Bemerkung: 45. Harnik (VfB Stuttgart) schiesst Foulpenalty neben das Tor.

Hertha Berlin - Hannover 0:3 (0:0). - 46'727 Zuschauer. - Tore: 49. Stindl 0:1. 57. Schlaudraff 0:2. 92. Huszti 0:3. - Bemerkung: Hertha ohne Lustenberger (verletzt).

Eintracht Braunschweig - Wolfsburg 1:1 (0:1). - 23'500 Zuschauer. - Tore: 36. Luiz Gustavo 0:1. 48. Bellarabi 1:1. - Bemerkung: Braunschweig mit Ademi (ab 90.), Wolfsburg mit Benaglio und Rodriguez, ohne Klose (Ersatz).

Hoffenheim - Mainz 2:4 (0:0). - 24'741 Zuschauer. - Tore: 49. Polanski 1:0. 53. Firmino 2:0. 67. Choupo-Moting 1:2. 73. Saller 2:2. 75. Okazaki 2:3. 92. Okazaki 2:4. - Bemerkung: 3. Salihovic (Hoffenheim) schiesst Foulpenalty neben das Tor.

Rangliste: 1. Bayern München 25/71. 2. Borussia Dortmund 25/48. 3. Schalke 04 25/47. 4. Bayer Leverkusen 25/44. 5. Mainz 25/41. 6. Wolfsburg 25/40. 7. Borussia Mönchengladbach 25/39. 8. Augsburg 25/38. 9. Hertha Berlin 25/36. 10. Hoffenheim 25/29. 11. Hannover 96 25/29. 12. Werder Bremen 25/29. 13. Eintracht Frankfurt 24/26. 14. Nürnberg 24/23. 15. VfB Stuttgart 25/21. 16. Hamburger SV 24/20. 17. SC Freiburg 24/19. 18. Eintracht Braunschweig 25/18.

