Dieser Inhalt wurde am 25. Februar 2018 18:19 publiziert 25. Februar 2018 - 18:19

Dritter Sieg für den FC Luzern unter seinem neuen Trainer Gerardo Seoane: Matchwinner beim glücklichen 2:1-Heimsieg über Thun ist der zweifache Torschütze Pascal Schürpf.

Der Ex-Basler profitierte bei beiden Treffern von ungenügenden Abwehraktionen des Thuner Goalies Djordje Nikolic, der Weitschüsse von Ruben Vargas und Hekuran Kryeziu nach vorne, direkt in die Füsse von Schürpf abwehrte und dafür zweimal bestraft wurde. Ironie des Schicksals: Der Luzerner Doppeltorschütze hätte wahrscheinlich gar nicht gespielt, wenn die beiden anderen FCL-Stürmer Tomi Juric und Shkelqim Demhasaj nicht gesperrt gewesen wären.

Die Thuner beklagten nicht nur in diesen beiden Szenen vor der Pause viel Pech. Nicolas Hunziker sah seinen Kopfball in der 24. Minute vom Aussenpfosten ins Aus prallen. Drei Minuten später landete auch ein Freistoss von Matteo Tosetti am Aussenpfosten. Mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich durch Sven Joss wollte den Gästen nicht gelingen. Obwohl sie auch im zweiten Durchgang die besseren Möglichkeiten als der Gastgeber besassen. Hunziker düpierte die immer wieder unaufmerksame und langsame Luzerner Innenabwehr unmittelbar nach dem Wiederanpfiff gleich zweimal, beide Abschlüsse landeten jedoch nicht im Tor.

Die Luzerner verzeichneten in der zweiten Halbzeit erst in der 85. Minute eine Torchance. Christian Schneuwly traf jedoch nur an die Latte. Es wäre der vierte Treffer des Luzerners im vierten Spiel der Rückrunde gewesen. Mit vereinten Kräften vermochten die Luzerner ihren dritten Sieg in diesem Jahr und unter ihrem neuen Trainer über die Distanz zu bringen. Die Abstiegszone ist nun bereits zehn Punkte entfernt und nach vorne ist plötzlich wieder vieles möglich. Platz 3 ist nur drei Zähler entfernt.

Luzern - Thun 2:1 (2:1)

7362 Zuschauer. - SR Jaccottet. - Tore: 7. Schürpf (Vargas) 1:0. 19. Joss (Ferreira) 1:1. 32. Schürpf (Kryeziu) 2:1.

Luzern: Omlin; Schwegler, Cirkovic, Knezevic, Grether; Voca, Kryeziu; Schneuwly, Gvilia (82. Custodio), Vargas (72. Follonier); Schürpf (64. Schulz).

Thun: Nikolic; Kablan, Gelmi, Righetti, Joss (88. Facchinetti); Lauper; Tosetti, Hediger, Karlen, Ferreira (61. Da Silva); Hunziker (78. Dzonlagic).

Bemerkungen: Luzern ohne Demhasaj, Lustenberger, Juric (alle gesperrt), Arnold, Kutesa, Lucas, Schindelholz, Schmid und Sidler (alle verletzt); Faivre, Sorgic, Costanzo, Bigler, Glarner und Spielmann (alle verletzt). 21. Tor von Ferreira nicht anerkannt (Passgeber Tosetti zuvor im Abseits). 24. Kopfball von Hunziker an den Pfosten. 27. Freistoss von Tosetti an den Pfosten. 85. Lattenschuss von Schneuwly. Verwarnungen: 27. Knezevic (Foul), 49. Ferreira (Schwalbe), 58. Schürpf (Foul), 65. Schwegler (Foul), 71. Hediger (Foul) 76. Kryeziu (Foul).

