Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will bei einer Zustimmung der SPD-Mitglieder zu einer grossen Koalition volle vier Jahre im Amt bleiben. "Die vier Jahre sind jetzt das, was ich versprochen habe", sagte sie am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

KEYSTONE/EPA ZDF/THOMAS ERNST / ZDF HANDOUT

(sda-ats)