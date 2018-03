Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 20. Februar 2018 04:52 publiziert 20. Februar 2018 - 04:52

Im südpazifischen Inselstaat Tonga richtete Zyklon "Gita" vergangene Woche teils schwere Schäden an. (Archivbild)

Wegen eines nahenden Sturms mit Winden von mehr als Tempo 150 ist in Neuseelands Hauptstadt Wellington der Flugverkehr praktisch eingestellt worden. Die Fluggesellschaft Air New Zealand strich bis Dienstagabend alle Flüge. An vielen Schulen fiel der Unterricht aus.

Der Zyklon "Gita" soll den Pazifikstaat am späten Abend mit voller Wucht erreichen. Die Wetterbehörden sagen schweren Regen voraus, der Fluten und Überschwemmungen zur Folge haben soll.

An den Küsten werden Wellen von bis zu sechs Metern Höhe erwartet. Premierministerin Jacinda Ardern rief die Bevölkerung auf, die Warnungen der Behörden ernst zu nehmen.

Der Sturm war im Pazifik zuvor schon über Tonga, Samoa und die Fidschi-Inseln hinweggezogen. Auf mehreren Inseln richtete er erhebliche Schäden an. Nach Angaben der Wetterbehörden ist "Gita" einer der schlimmsten Stürme seit Jahrzehnten in der Region.

