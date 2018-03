Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 3. März 2018 21:56 publiziert 03. März 2018 - 21:56

Paris Saint-Germain feiert in der Ligue 1 den sechsten Sieg in Folge und verteidigt seinen 14-Punkte-Vorsprung an der Spitze der Ligue 1.

In drei Tagen muss Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League daheim gegen Real Madrid einen 1:3-Rückstand wettmachen. Dann entscheidet sich zu grossen Teilen die Saison des französischen Liga-Krösus. Der Ausflug nach Troyes meisterte PSG mit dem 2:0-Sieg ohne Probleme.

Angel Di Maria brachte den Cupsieger kurz nach der Pause in Führung und bestätigte seine überragende Form in diesem Kalenderjahr. Seit Beginn der Rückrunde hat der Argentinier in Meisterschaft und Cup schon 13 Mal getroffen. Das 2:0 erzielte der 20-jährige Christopher Nkunku. Timothy Weah, der Sohn von Ex-Spieler und Liberias Präsident George Weah, kam wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag derweil für PSG zu seinem Profidebüt.

Resultat und Tabelle:

Troyes - Paris Saint-Germain 0:2 (0:0). - Tore: 47. Di Maria 0:1. 77. Nkunku 0:2.

Metz - Toulouse 1:1 (1:0). - Tore: 32. Roux 1:0. 84. Adou 1:1. - Bemerkungen: Toulouse mit Moubandje (verwarnt). 42. Rote Karte gegen Palmieri (Metz/Foul).

Amiens - Rennes 0:2.

Angers - Guingamp 3:0.

Saint-Etienne - Dijon 2:2.

Die weiteren Spiele der 28. Runde. Sonntag. 15.00 Uhr: Caen - Strasbourg. 17.00 Uhr: Montpellier - Lyon. 21.00 Uhr: Marseille - Nante

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 28/74 (86:19). 2. Monaco 28/60 (69:30). 3. Marseille 27/55 (56:32). 4. Lyon 27/50 (57:33). 5. Rennes 28/41 (36:35). 6. Montpellier 27/39 (24:21). 7. Nantes 27/39 (27:28). 8. Nice 28/39 (34:39). 9. Bordeaux 28/36 (33:37). 10. Dijon 28/36 (40:54). 11. Guingamp 28/35 (28:38). 12. Saint-Etienne 28/35 (30:43). 13. Caen 27/32 (20:32). 14. Strasbourg 27/31 (32:47). 15. Angers 28/31 (32:40). 16. Amiens 28/29 (23:32). 17. Toulouse 28/29 (26:37). 18. Troyes 28/28 (24:38). 19. Lille 28/27 (27:45). 20. Metz 28/20 (26:50).

