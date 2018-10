Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

18. Oktober 2018

Bis am 21. Oktober ist Paris die Kunsthauptstadt der Welt: Die Kunstmesse FIAC ist am Donnerstag eröffnet worden.

Im Zeichen eines boomenden Kunstmarkts und einer steigenden Anzahl ausländischer Galerien hat am Donnerstag die FIAC, die Pariser Kunstmesse für zeitgenössische Kunst, begonnen. Paris sei wieder zu einer Kunsthauptstadt geworden, sagte FIAC-Leiterin Jennifer Flay.

An der bis Sonntag dauernden Messe stellen 196 Galerien aus 27 Ländern aus, 134 Händler kommen aus dem Ausland. Die FIAC gehört neben der Art Basel und der Frieze in London zu den grossen Events der Branche. Die Messe findet grösstenteils unter der riesigen Glaskuppel des Grand Palais in der Nähe der Champs-Elysées statt.

