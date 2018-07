Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 28. Juli 2018 16:04 publiziert 28. Juli 2018 - 16:04

Gotthardstrasse in Erstfeld: Hier hat die Polizei am Samstag eine Person tot aufgefunden.

Die Kantonspolizei Uri hat am Samstagmorgen in Erstfeld in einer Wohnung eine tote Person aufgefunden. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht.

Die Rettungskräfte rückten gemäss Angaben der Polizei kurz nach 11 Uhr aufgrund einer eingehenden Meldung aus. Im Haus an der Gotthardstrasse konnten sie nur noch den Tod der Person feststellen. Weitere Angaben - etwa zu Alter, Geschlecht oder Nationalität des Opfers oder zu den Umständen vor Ort - machte die Polizei zunächst nicht.

Auf Anfrage von Keystone-SDA stellte Stabschef Gusti Planzer weitere Informationen in Aussicht, sobald "wesentliche Neuerungen" vorliegen. Die Arbeiten in der Wohnung dauerten am Nachmittag an. Auf Bildern eines Leserreporters auf blick.ch waren weisse Abschrankungen vor dem Gebäude und Einsatzfahrzeuge zu sehen.

