Elfriede Jelineks "Am Königsweg" hat - ausschliesslich mit Frauen besetzt - am Frauentag im Zürcher Pfauen Premiere gefeiert. Eine optisch opulente Öffnung der Büchse der Pandora, aus der nicht nur der Trumpismus, sondern alles Ungute in der Welt herausquillt. (zVg)

Keystone/Tanja Dorendorf / T+T Fotografie

(sda-ats)