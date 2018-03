Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 28. Februar 2018 18:55 publiziert 28. Februar 2018 - 18:55

In Montmeló konnten heute keine Formel-1-Testfahrten durchgeführt werden. Der Wintereinbruch in Katalonien macht die Tests unmöglich.

Einzig der Spanier Fernando Alonso traute sich in den Winter hinaus und drehte im McLaren eine Runde. Dabei war er in 2:21,268 Minuten mehr als eine Minute langsamer als Sebastian Vettel am Vortag auf seiner schnellsten Runde.

Falls es die Bedingungen zulassen, werden die Testfahrten für diese Woche am Donnerstag abgeschlossen. Nächste Woche gibt es von Dienstag bis Freitag nochmals vier Testtage.

