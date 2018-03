Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

18. Februar 2018

Unfall in Hundwil TG: Schneebedeckte Strassen in Kombination mit dem Alkohol im Blut des Autolenkers hat hier einen Personenwagen vom rechten Weg abgebracht.

Wegen schneebedeckter Strassen sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden in der Nacht auf Sonntag sechs Personenwagen verunfallt. Verletzt wurde niemand.

Bei Hundwil war ein 23-jähriger Mann kurz nach 6 Uhr in der Früh mit seinem Auto in Richtung Stein unterwegs, als sein Wagen bei der Örtlichkeit Hagtobel in einer Rechtskurve ins Rutschen geriet. Danach rutschte das Auto über den linken Strassenrandhand hinaus, den Abhang hinunter und überschlug sich. Der Lenker fuhr unter Alkoholeinfluss und musste den Führerausweis abgeben. Am Auto entstand Totalschaden.

Weitere Unfälle ereigneten sich in der Nähe von Herisau, Stein, Teufen und Walzenhausen. Bei sämtlichen Unfällen entstand lediglich Sachschaden. Dieser beläuft sich auf mehrere tausend Franken, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Sonntag mitteilte.

