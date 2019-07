Dieser Inhalt wurde am 14. Juli 2019 01:16 publiziert

Die Feuerwehr der Stadt Zürich rückte zum Wohnhausbrand an der Bäckerstrasse mit einem Grossaufgebot aus. (Symbolbild)

In der Zürcher Innenstadt ist in der Nacht auf Sonntag in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Laut ersten Angaben der Polizei wurden dabei sechs Menschen verletzt, einer davon schwer.

Der Brand in dem Gebäude an der Bäckerstrasse unweit des Stauffacherplatzes brach kurz vor Mitternacht aus, wie eine Mitarbeiterin der Einsatzzentrale der Zürcher Stadtpolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Demnach waren mehrere Wohnungen vom Feuer betroffen.

Der Brand war laut der Polizei gegen 1 Uhr unter Kontrolle. Die Feuerwehr- und Rettungsdienste standen im Grosseinsatz. Genauere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

