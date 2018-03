Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 15. März 2014 18:28 publiziert 15. März 2014 - 18:28

Skispringen - Severin Freund ist Skiflug-Weltmeister. Der Deutsche profitiert am Samstag bei den Titelkämpfen in Harrachov (Tsch) von der windbedingten Absage des dritten und vierten Durchgangs.

Simon Ammann und Gregor Deschwanden belegen somit die Plätze 16 und 23.

Freund holte sich als erster Deutscher seit Sven Hannawald 2002 souverän mit 11,1 Punkten Vorsprung auf den Norweger Anders Bardal und 15,4 auf den Slowenen Peter Prevc den Titel. Am Samstag musste die Jury wegen des böigen und zu starken Windes zunächst den Beginn mehrere Male verschieben. Für 18.15 Uhr zeichnete sich eine Besserung ab, doch das Wetter spielte schliesslich doch nicht mit. Die 15'000 Zuschauer bekamen keinen einzigen Flug zu sehen.

Neuer Inhalt Horizontal Line