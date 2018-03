Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 18. März 2014 22:22 publiziert 18. März 2014 - 22:22

Eishockey - In der NLA-Abstiegsrunde, in der es um nichts mehr geht, setzt sich Zug gegen Biel 2:1 durch und gewinnen die Rapperswil-Jona Lakers gegen Bern 5:4.

Weil am Samstag die letzte Entscheidung in der Abstiegsrunde gefallen ist, haben die letzten drei Runden nur noch Freundschaftsspiel-Charakter. Die Lakers tankten mit dem ersten Sieg gegen Bern nach sieben Niederlagen immerhin Moral für das am kommenden Dienstag beginnende Playout gegen Biel. Nicklas Danielsson, in der vergangenen Saison beim SCB nach 23 Einsätzen ausgemustert, brachte die Rapperswiler bis zur 21. Minute 2:0 in Führung, worauf die Gäste nur noch viermal bis auf einen Treffer verkürzen konnten.

Zum Matchwinner von Zug avancierte Doppeltorschütze Fabian Sutter. Bei beiden Treffern (10./39.) leistete Dominic Lammer die Vorarbeit. Das Anschlusstor der Bieler schoss in der 45. Minute Ryan MacMurchy.

Zug - Biel 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Bossard. - 5288 Zuschauer. - SR Mandioni/Massy, Mauron/Tscherrig. - Tore: 10. Fabian Sutter (Lammer) 1:0. 39. Fabian Sutter (Lammer, Suri) 2:0. 45. MacMurchy (Kellenberger, Spylo) 2:1. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 8mal 2 Minuten gegen Biel. - PostFinance-Topskorer: Suri; Spylo.

Rapperswil-Jona Lakers - Bern 5:4 (1:0, 2:2, 2:2)

Diners Club Arena. - 2842 Zuschauer (Saison-Minusrekord). - SR Kämpfer/Kurmann, Arm/Küng. - Tore: 16. Danielsson (Neukom, Walser) 1:0. 21. (20:40) Danielsson (Walser) 2:0. 21. (20:59) Domenichelli 2:1. 22. (21:17) Hürlimann (Nodari) 3:1. 38. Gerber (Roche) 3:2. 47. Sejna (Walser, Wichser/Ausschluss Domenichelli) 4:2. 49. Plüss (Domenichelli, Jobin) 4:3. 59. (58:07) Friedli (Weisskopf, Persson) 5:3. 59. (58:52) Gardner (Plüss) 5:4 (ohne Goalie). - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona, 6mal 2 Minuten gegen Bern. - PostFinance-Topskorer: Persson; Plüss.

Rangliste: 1. Bern 4/76. 2. Zug 4/72. 3. Biel 4/56. 4. Rapperswil-Jona Lakers 4/45.

