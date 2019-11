Der FC Sion findet auch ohne Stéphane Henchoz nicht aus der Krise. Er unterliegt beim FC Zürich nach zwischenzeitlicher Führung mit 2:4. Marco Schönbächler ist für den FCZ entscheidend.

Als Interimstrainer stand Christian Zermatten für die Sittener an der Seitenlinie, bevor in der Nationalmannschaftspause ein Nachfolger für Henchoz präsentiert werden soll. Dieser kann sich auf einige Arbeit gefasst machen. Nicht umsonst holte der so viel versprechend in die Saison gestartete FC Sion in den letzten sieben Partien nur einen Punkt.

Nur in der ersten Halbzeit war der FC Sion in der mit wenig Intensität geführten Partie auf der Höhe. Bastien Toma (7.) und Ermir Lenjani (13.) schlossen zwei rasche Angriffe über die rechte Seite gewinnbringend ab und machten aus dem frühen 0:1 eine 2:1-Führung. Nach der Pause traten die Gäste plan- und ideenlos auf.

Dem FC Zürich reichte eine konzentrierte Leistung mit einem starken Schönbächler, um die Partie noch zu wenden. Nachdem Nathan noch in der ersten Halbzeit das 2:2 gelungen war, sorgte Schönbächler mit einem Tor und einem provozierten Penalty für die entscheidenden Impulse. Der treue FCZ-Mittelfeldspieler hatte schon das 1:0 von Blaz Kramer vorbereitet.

Telegramm:

Zürich - Sion 4:2 (2:2). - 8564 Zuschauer. - SR Klossner. - Tore: 3. Kramer (Schönbächler) 1:0. 7. Toma (Maceiras) 1:1. 12. Lenjani (Toma) 1:2. 45. Nathan 2:2. 49. Schönbächler (Kramer) 3:2. 76. Marchesano (Foulpenalty) 4:2.

Zürich: Brecher; Rüegg, Nathan, Omeragic, Kololli (42. Pa Modou); Janjicic (60. Britto), Domgjoni; Tosin, Marchesano (90. Ceesay), Schönbächler; Kramer.

Sion: Mitrjuschkin; Maceiras, Bamert, Ruiz, Abdellaoui (65. Kasami); Aguilar (78. Uldrikis), Toma, Kouassi; Grgic; Luan (48. Itaitinga), Lenjani.

Bemerkungen: Zürich ohne Sohm (gesperrt), Mahi, Mirlind Kryeziu, Hekuran Kryeziu und Charabadse (alle verletzt). Sion ohne Doumbia, Song, Ndoye, Adão, Zock, Khasa, Raphael und Fickentscher (alle verletzt). 17. Lattenschuss von Marchesano. Verwarnungen: 44. Lenjani (Foul). 61. Kouassi (Foul). 82. Omeragic (Foul).

