Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 25. Februar 2018 00:26 publiziert 25. Februar 2018 - 00:26

Der Abwärtstrend für die SPD in der Wählergunst hält an. In einer Emnid-Umfrage für die deutsche Zeitung "Bild am Sonntag" verlieren die Sozialdemokraten gegenüber der Vorwoche um zwei Punkte. Dies markiert einen neuen Tiefstwert von 17 Prozent.

Die CDU-CSU-Kombination bleibt unverändert bei 33 Prozent. Die AfD gewinnt in der Umfrage einen Punkt auf einen neuen Höchstwert von 15 Prozent. Auch die Linke legt um einen Punkt auf 11 Prozent zu.

Die Grünen liegen unverändert ebenfalls bei 11 Prozent. Die FDP verbessert sich um einen Punkt auf nunmehr 10 Prozent.

Neuer Inhalt Horizontal Line