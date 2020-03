Dieser Inhalt wurde am 26. März 2020 11:36 publiziert

Fernsehmoderatorin Mona Vetsch, die derzeit durch die Sendung "Zäme dihei" auf SRF 1 führt, hat Erkältungssymptome. Sie gibt die Moderation der Corona-Sendung deshalb an Viola Tami ab. Co-Moderator Marco Thomann ist gesund und bleibt dem Publikum erhalten.

Ihr gehe es gut, liess Vetsch am Donnerstag per SRF-Medienmitteilung ausrichten. Sie habe nur leichte Symptome, Halsweh und Schnupfen. In normalen Zeiten ist das für sie nicht der Rede wert.

Aber unter diesen Umständen sei es absolut klar, dass sie zuhause bleibe. Sie werde sich deshalb selber aufs Sofa zurückziehen. "Zäme dihei" ist eine interaktive Samstagabendsendung, die während der Corona-Krise in die Schweizer Stuben blickt.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!