Dieser Inhalt wurde am 13. März 2018 19:05 publiziert 13. März 2018 - 19:05

Der Pole Kamil Stoch ist an der zweiten Station der Raw-Air-Tour in Lillehammer eine Klasse für sich. Simon Ammann schafft den Sprung in die Top 15.

Mit Sprüngen auf 140,5 und 141 m gewann Stoch das Weltcupspringen im Olympiaort von 1994 mit dem riesigen Vorsprung von 27,7 Punkten auf seinen Landsmann Dawid Kubacki. In der Gesamtwertung hat der dreifache Olympiasieger nun bereits über 50 Punkte Vorsprung.

Simon Ammann schaffte als einziger Schweizer die Qualifikation für den Finaldurchgang. Der 36-jährige Toggenburger kam mit zwei regelmässigen Sprüngen auf 129 und 130,5 m auf den 15. Platz. Andreas Schuler und Gregor Deschwanden scheiterten im ersten Durchgang deutlich.

