Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 25. Juli 2018 12:55 publiziert 25. Juli 2018 - 12:55

Philippe Gilbert erleidet bei seinem spektakulären Sturz bei der Tour de France einen Bruch der linken Kniescheibe.

Der 36-jährige Belgier fällt zumindest sechs Wochen aus, teilte sein Quickstep-Rennstall mit.

Gilbert war auf der 16. Etappe in der Abfahrt vom Col de Portet-d'Aspet in einer Kurve nach einem missglückten Bremsmanöver über eine Begrenzungsmauer katapultiert worden und drei Meter in die Tiefe gestürzt.

Der Klassikerspezialist setzte seine Fahrt nach kurzer Behandlung fort und fuhr sogar noch weiter bis ins Ziel. Erst dort wurde die schwere Verletzung diagnostiziert, die ihn zur Aufgabe bei der Tour zwang.

Neuer Inhalt Horizontal Line