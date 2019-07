Dieser Inhalt wurde am 13. Juli 2019 00:42 publiziert

Ein Sweatshirt der 1997 gestorbenen Prinzessin Diana ist in den USA für mehr als 53'000 Dollar versteigert worden, wie das Auktionshaus RR in Boston am Freitag auf Twitter mitteilte.

Den dunkelblauen Pulli mit der Aufschrift "Fly Atlantic" hatte Diana von dem britischen Milliardär Richard Branson, Gründer der Fluggesellschaft Virgin Atlantic, geschenkt bekommen. Sie trug das Sweatshirt häufig zum Sport und schenkte es später ihrer langjährigen Trainerin Jenni Rivett. Ein Sammler aus Kalifornien, der anonym bleiben wollte, habe das Stück ersteigert, berichtete "People.com".

In einem Schreiben zu dem Versteigerungsstück erklärte Rivett, dass Diana bei ihren häufigen Besuchen im Fitnesscenter fast immer diesen Pullover trug. Sie habe ganz bewusst keinen Wert auf wechselnde Sportoutfits gelegt, weil sie glaubte, dass es für die Medien viel wichtigere Dinge in der Welt geben sollte, als über ihr Aussehen zu berichten.

