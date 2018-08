Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 4. August 2018 11:55 publiziert 04. August 2018 - 11:55

An dem mit zehn Millionen Dollar dotierten Turnier des WGC-Serie in Akron redet Tiger Woods auch nach der 2. Runde um den Sieg mit. Sein Rückstand auf die Spitze beträgt fünf Schläge.

Nach der 66er-Runde (4 unter Par) zum Auftakt glückte Woods auch im zweiten Umgang des für die besten 70 Golfer der Weltrangliste reservierten Turniers im US-Bundesstaat Ohio ein sehr gutes Ergebnis. Nach drei Birdies auf den ersten fünf Löchern brachte er eine 68 zusammen, dank der er die Chancen auf den Sieg wahrte.

Bei Turnierhälfte liegen die Engländer Ian Poulter und Tommy Fleetwood sowie der Amerikaner Justin Thomas, der nächste Woche an der US PGA Championship als Titelverteidiger starten wird, gemeinsam in Führung.

