Dieser Inhalt wurde am 5. März 2018 18:45 publiziert 05. März 2018 - 18:45

Zum ersten Mal seit 18 Jahren beginnt die Tour de Suisse 2018 in Frauenfeld mit einem Mannschaftszeitfahren.

Insgesamt haben die Radprofis in der über neun Etappen führenden Schweizer Rundfahrt 1212 Kilometer zu bewältigen, wie die Organisatoren mitteilten.

Die Etappenorte waren bereits alle bekannt, nun sind auch die Details zu den Streckenplänen fix. Die 82. Ausgabe der Tour der Suisse beginnt mit zwei Etappen in Frauenfeld. Als erster Höhepunkt steht zum Auftakt das Mannschaftszeitfahren über 18 km im Programm. Letztmals hatte die Rundfahrt im Jahr 2000 in Uster mit einer solchen Prüfung gegen die Uhr begonnen. An Tag zwei müssen die Fahrer einen Rundkurs rund um Frauenfeld viermal absolvieren.

Auch das zweite Wochenende wird an einem "Hub" - in Bellinzona - durchgeführt. Und wie 2017 in Schaffhausen endet die Tour de Suisse mit einem Rundkurs und einem Einzelzeitfahren. Auf dem Weg ins Tessin stehen unter anderen drei Bergetappen mit insgesamt vier Steigungen der höchsten und zwei der zweithöchsten Kategorie an.

In der 5. Etappe fährt das Feld von Gstaad über den Col du Pillon, dann hinauf nach Montana und zum Abschluss nach Leukerbad. Am Tag darauf geht es über den Furka- und den Klausenpass vom Wallis nach Gommiswald SG. Und in der 7. Etappe steht der 28 km lange Anstieg nach Arosa im Programm. Auf diesem Teilstück dürfte die Entscheidung um den Gesamtsieg fallen.

Der Etappenplan

82. Tour de Suisse (9. bis 17. Juni 2018). Samstag, 9. Juni: 1. Etappe, Mannschaftszeitfahren in Frauenfeld (18 km). - Sonntag, 10. Juni: 2. Etappe, Rundkurs in Frauenfeld (155 km). - Montag, 11. Juni: 3. Etappe, Oberstammhein - Gansingen (182 km). - Dienstag, 12. Juni: 4. Etappe, Gansingen - Gstaad (189 km). - Mittwoch, 13. Juni: 5. Etappe, Gstaad - Leukerbad (155 km). - Donnerstag, 14. Juni: 6. Etappe, Fiesch - Gommiswald (186 km). - Freitag, 15. Juni: 7. Etappe, Eschenbach/Atzmännig - Arosa (170 km). - Samstag, 16. Juni: 8. Etappe, Rundkurs in Bellinzona (123 km). - Sonntag, 17. Juni: 9. Etappe, Einzelzeitfahren in Bellinzona (34 km). - Total 1212 km.

