Dieser Inhalt wurde am 20. Februar 2018 12:42 publiziert 20. Februar 2018 - 12:42

Die dänische Königin Margrethe II. und Kronprinz Frederik an der Trauerfeier in der Schlosskirche Christiansborg.

Mit Tränen in den Augen, doch einem Lächeln auf den Lippen hat Königin Margrethe II. Abschied von ihrem Mann Prinz Henrik genommen. Die Trauerfeier fand im engen Kreis mit nur wenigen Gästen statt.

Die dänische Königsfamilie zeigte sich bei der Beisetzung am Dienstag in der Schlosskirche Christiansborg gerührt aber gefasst, immer wieder hielten sie sich an den Händen. Prinz Henrik war am vergangenen Dienstag mit 83 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Der Prinz hatte kein Staatsbegräbnis gewollt, daher waren zu der Zeremonie in Kopenhagen nur 60 Gäste geladen - neben der Königsfamilie, seiner französischen Familie und Angestellten vom Hof nur ganz wenige Offizielle.

Prinz Henrik wird nun eingeäschert. Er wollte, anders als in der dänischen Königsfamilie üblich, nicht im Dom von Roskilde begraben werden. Stattdessen wird ein Teil seiner Asche über dem Meer verstreut, ein weiterer Teil soll in einer Urne in den Garten von Schloss Fredensborg. Dort hatte der Prinz die letzten Stunden vor seinem Tod verbracht.

