Dieser Inhalt wurde am 26. Juli 2018 21:09 publiziert 26. Juli 2018 - 21:09

Der FC Vaduz benötigt in der Europa-League-Qualifikation gegen den litauischen Vertreter Zalgiris Vilnius im Rückspiel in einer Woche einen Heimsieg, will er in der 3. Runde den FC Sevilla empfangen.

Die Liechtensteiner verloren das Hinspiel im Baltikum durch einen späten Gegentreffer 0:1. Obwohl der Zweite der litauischen Meisterschaft auf dem heimischen Kunstrasen über weite Strecken spielbestimmend war und zu diversen Torchancen kam, wehrte sich das Team von Roland Vrabec bis fast zuletzt erfolgreich. Erst in der 86. Minute fiel der einzige Treffer.

