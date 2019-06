Dieser Inhalt wurde am 17. Juni 2019 20:12 publiziert

Deutschland zieht an der Frauen-WM in Frankreich als verlustpunktloser Gruppensieger und ohne Gegentor in die Achtelfinals ein.

Der zweifache Weltmeister, der seit diesem Jahr von der früheren Schweizer Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg gecoacht wird, kam im letzten Vorrundenspiel gegen den WM-Neuling Südafrika zu einem 4:0-Sieg.

Im anderen Spiel der Gruppe B zwischen Spanien und China reichten beiden Teams ein 0:0 zum Weiterkommen. Südafrika hingegen muss nach drei Niederlagen die Heimreise antreten.

