Dieser Inhalt wurde am 12. Oktober 2018 09:44 publiziert 12. Oktober 2018 - 09:44

Der letzte Zugteil eines ICE ist am Freitagmorgen in Deutschland in Brand geraten.

Ein Wagen eines ICE ist am Freitagmorgen in Deutschland in Brand geraten. Der letzte Zugteil habe in der Nähe von Montabaur in Rheinland-Pfalz aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden rund 500 Fahrgäste in Sicherheit gebracht und mit Bussen nach Montabaur gebracht. Verletzt wurde niemand.

Die Strecke zwischen Siegburg in Nordrhein-Westfalen und Montabaur wurde gesperrt. Pendler zwischen Köln und Frankfurt müssen mit Zugausfällen und Verspätungen von bis zu 90 Minuten rechnen.

Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten musste zudem die Autobahn A3 zwischen Dierdorf und Ransbach-Baumbach in beide Richtungen gesperrt werden.

