17. Februar 2018

Wie schon 2014 und 2016 gewinnen die Curlerinnen des CC Flims um Skip Binia Feltscher den Schweizer Meistertitel. Sie siegen im Final zweier Weltmeister-Teams gegen Baden Regio um Skip Alina Pätz 7:5.

Die beiden Formationen hatten den in Flims ausgetragenen Titelkampf bereits in der Round Robin dominiert.

Immer in den geraden Jahren schlägt für Carole Howald, Franziska Urech, Irene Schori und Binia Feltscher die grosse Stunde. Sie wurden vor vier Jahren und vor zwei Jahren Schweizer Meisterinnen, fuhren an die WM-Turniere nach Kanada und kehrten beide Male als Weltmeisterinnen zurück.

In diesem Jahr könnten sie den erfolgreichen Zyklus zum dritten Mal durchlaufen. Wie immer in den geraden Jahren findet die Weltmeisterschaft Mitte März in Kanada statt, diesmal in North Bay in der Provinz Ontario.

