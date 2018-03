Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 11. Februar 2018 01:36 publiziert 11. Februar 2018 - 01:36

Die alpinen Rennen bei den Olympischen Spielen beginnen mit einer Verschiebung. Die Abfahrt der Männer muss von Sonntag auf Donnerstag verschoben werden.

Das Wetter spielte nicht mit in Jeongseon. Starker Wind verunmöglichte die Durchführung der Männer-Abfahrt.

Dass die Abfahrt am Donnerstag durchgeführt werden kann, ist eine weitere Verschiebung notwendig. An jenem Tag war der Super-G programmiert gewesen. Er wird nun tags darauf am Freitag ausgetragen.

