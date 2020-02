Dieser Inhalt wurde am 13. Februar 2020 19:27 publiziert

Tariq Ramadan ist nun in Frankreich in vier Fällen wegen Vergewaltigung angeklagt. Ein weiteres Strafverfahren aus demselben Grund läuft gegen ihn in Genf. (Archivbild)

Der Islamwissenschaftler Tariq Ramadan ist am Donnerstag in Paris in zwei weiteren Fällen wegen Vergewaltigung angeklagt worden, wie sein sein Anwalt der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der 57-jährige Genfer bestreitet jede Schuld.

Die beiden Frauen, die im Februar 2019 von der Polizei als Zeuginnen befragt wurden, waren auf Fotos in Ramadans Computer identifiziert worden. Seit Februar 2018 laufen in Frankreich gegen Ramadan bereits zwei Strafverfahren wegen Vergewaltigung. Ein weiteres verfahren mit demselben Vorwurf wurde in Genf eröffnet.

