Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 23. Februar 2018 22:34 publiziert 23. Februar 2018 - 22:34

Eine Frau ist am Freitag mit einem Auto in eine Barriere am Weissen Haus in Washington gefahren. Nach Informationen von US-Medien lenkte sie ihren Wagen absichtlich in die Sperre. Nach Angaben des Secret Service wurde die Frau festgenommen. Es fielen keine Schüsse.

Fernsehbilder zeigten ein massives Polizeiaufgebot. Die Frau soll dem Secret Service bekannt sein, der Sender CNN berichtete, psychische Probleme spielten eine Rolle.

Den Angaben zufolge war US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Der Zwischenfall ereignete sich am äussersten von mehreren Sicherheitsringen um den Sitz des Präsidenten.

Neuer Inhalt Horizontal Line