Bäume können Jahrtausende alt werden

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Bäume erreichen ein hohes Alter mit unterschiedlichen Strategien. Das zeigt ein Forschungsteam unter Schweizer Leitung mit über 100 Wissenschaftlern aus aller Welt in einer neuen Studie, für die sie Bäume analysierten, die über dreitausend Jahre alt werden.

Die grossangelegte Untersuchung habe wertvolle Erkenntnisse geliefert, sagte Lalasia Bialic-Murphy von der ETH Zürich der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie ist die Erstautorin der am Donnerstagabend in der Fachzeitschrift «Science» erschienenen Studie.

«Obwohl Bäume zu den am längsten lebenden Organismen der Erde gehören, wissen wir nicht viel über ihren Lebensrhythmus», sagte die Forscherin.»Erstaunlicherweise leben die ältesten Bäume in tropischen Wäldern genauso lange wie die ältesten Bäume in borealen Wäldern Kanadas», sagte Bialic-Murphy. Bisher sei angenommen worden, dass schnell wachsende Bäume eine kurze Lebenserwartung haben und langsam wachsende Bäume eine lange Lebenserwartung. Die Forschenden konnten nun zeigen, dass nicht alle Bäume diesem Muster folgen.