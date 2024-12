Boteros monumentale Skulpturen stehen nächstes Jahr in Basel

Die Openair-Ausstellung mit Monumentalskulpturen von Fernando Botero in Basel kommt nächstes Jahr zustande. Vom 12. Mai bis am 21. Juli 2025 werden dessen Werke auf dem Münsterplatz zu sehen sein - somit auch während des Eurovision Song Contest (ESC).

(Keystone-SDA) Der Anlass mit den üppigen Skulpturen des letztes Jahr verstorbenen kolumbianischen Bildhauers wird frei zugänglich und öffentlich sein, wie die Medienstelle der Ausstellungsmacher am Mittwoch mitteilte.

Die Apothekerin und ehemalige Basler Grossrätin Pasqualine Gallacchi, die mit der Familie Botero befreundet ist, ist Initiantin dieser Ausstellung. Die Fernando Botero Foundation finanziert den Anlass. «Diese Skulpturen gingen rasch in die ganze Welt, und es ist uns eine Ehre, sie im kommenden Jahr nach Basel zu bringen», lässt sich Fernado Botero Zea, Sohn des berühmten Künstlers, in der Mitteilung zitieren.

Unterbruch wegen der Art Basel

Gegen die Ausstellung gab es keine Einsprachen und sie wurde von der Allmendverwaltung bewilligt, wie das Bau- und Verkehrsdepartement auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Zu einem Unterbruch der Botero-Ausstellung kommt es jedoch vom 10. bis 25. Juni. Dann hat die Art Basel eine Reservierung für den Münsterplatz, wie eine Sprecherin der Kunstmesse gegenüber Keystone-SDA bestätigte.

Der Art-Parcours fand letztes Jahr noch auf dem Münsterplatz, dieses Jahr aber an der Clarastrasse statt. Über die genaueren Pläne für 2025 werde die Art Basel zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Bereits im Januar 2023 hatten die Veranstalter gemäss Kantonsblatt von damals ein Gesuch für eine Botero-Ausstellung für den Juni desselben Jahres gestellt. Der Anlass kam damals aber nicht zustande.

Fernando Botero, geboren 1932 in Medellín, wurde als einer der wichtigsten und einflussreichsten Künstler Lateinamerikas gefeiert. Bekannt war er für die voluminösen Menschen und Tiere in seinem Werk. Dieses Jahr waren acht seiner Bronzeskulpturen – manche davon mehrere Tonnen schwer – in Rom ausgestellt.