Heute in der Schweiz

Das CERN bereitet sich darauf vor, seine Zusammenarbeit mit Russland am 30. November zu beenden. Die Entscheidung, welche die Europäische Organisation für Kernforschung aufgrund des Krieges in der Ukraine getroffen hat, wird etwa 500 russische Wissenschaftler:innen betreffen. Sie beschert dem CERN voraussichtlich einen Verlust von 40 Millionen Franken.

Im Juni 2022 hatte der CERN-Rat nach der russischen Invasion in der Ukraine beschlossen, die Zusammenarbeit mit Russland und dem verbündeten Weissrussland zu beenden. Diese Massnahme wird für Moskau am 30. November in Kraft treten und ist für Minsk bereits seit dem 27. Juni aktiv. Die beiden Länder sind mit der Europäischen Organisation für Kernforschung durch Fünfjahresverträge verbunden. Das CERN hat beschlossen, diese Verträge nach Ablauf zu aufzulösen.

Dies hat zur Folge, dass etwa 500 Wissenschaftler:innen, die in russischen Labors arbeiten, nicht mehr mit dem CERN zusammenarbeiten können, wie dies bereits für 15 weissrussische Forscher:innen der Fall ist. Etwa 100 konnten zu nicht-russischen Instituten wechseln, so dass sie ihre Arbeit beim CERN fortsetzen können.

Der Ausschluss Russlands hat auch wirtschaftliche Folgen: Er führt zu einem Verlust von 40 Millionen Franken für die Finanzierung des lichtstarken Large Hadron Collider (LHC), einem Upgrade des leistungsstärksten Teilchenbeschleunigers der Welt. Russische Agenturen und Institutionen trugen 4,5% zum Budget der LHC-Experimente bei, was nun von anderen Mitgliedern übernommen wird.